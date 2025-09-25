НАТО підіймало винищувачі, щоб перехопити військові літаки Росії

Вдень четверга, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопити п’ять російських військових літаків, що наблизились до повітряного просто країн Балтії. Про це повідомили у командуванні повітряних сил НАТО.

Зазначається, що російські військові літаки Су-30, Су-35, а також три МіГ-31, пролітаючи над Балтійським морем, наблизилися до повітряного простору Латвії. У відповідь з литовської авіабази Шяуляй у повітря піднялись два угорські винищувачі Gripen, щоб супроводити російські літаки.

«Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу», – йдеться у повідомленні повітряних сил НАТО.

Нагадаємо, вдень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.

21 вересня на дії російської авіації у повітряному просторі Естонії відреагував президент США Дональд Трамп. За слова глави Білого дому, йому «це не подобається». Трамп пообіцяв захистити країни Балтії у разі ескалації з боку Росії.