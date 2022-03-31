Російсько-окупаційні війська в Мелітополі привласнили 14 тонн продовольства та медикаментів,

Російсько-окупаційні війська привласнили 14 тонн продовольства та медикаментів, які було направлено у якості гуманітарної допомоги мешканцям Мелітополя. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук, інформує «Громадське».

За її словами, росіяни також захопили 12 автобусів у яких перевозився гуманітарний вантаж і якими планувалося проводити евакуацію людей з окупованого міста.

Верещук розповіла, що Україна веде переговори, щоб окупанти повернули автобуси і мешканці Мелітополя могли 1 квітня на них виїхати до Запоріжжя.

Міністерка також поінформувала, що трьома погодженими гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Пологів, Оріхового, Гуляйполя та Василівки.

До Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, проте окупанти не пустили їх у місто. 600 людей вийшли до автобусів із Бердянська і зранку 1 квітня мають виїхати до Запоріжжя, каже Верещук.

З міста Енергодар виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус із дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз доїжджають до Запоріжжя.