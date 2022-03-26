Мітинг на підтримку України в окупованому російськими нацистами Мелітополі, 7 березня 2022

Російські загарбники у Мелітополі Запорізької області планують проведення проплаченого мітингу на підтримку «російської влади», повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані СБУ.

«Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку “російської влади”. Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим “підзаробити”, тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та “щиро” радіти на відеокамери», – сказано в повідомленні.

Також російські загарбники у місті Токмак Запорізької області розробляють план заходів щодо повного переходу з 4 квітня 2022 року на російську валюту – рублі.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про намір ввести рублі в Херсоні.