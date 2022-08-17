Внаслідок російської атаки Одещини вночі 17 серпня було зруйновано базу відпочинку і приватні будівлі. Поранення отримали троє людей.

«2 ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали 3 громадян», – повідомив у середу зранку речник ОВА Сергій Братчук.

За його словами, рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі, рятувальна операція продовжується.

Інформація про російські обстріли Одеської області зʼявилася близько 5 години ранку.

Також вночі росіяни знову обстріляли Миколаїв, під обстріл попали кілька районів міста. У місті перестали працювати лінії 101 та 102. За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, близько 02:00 дві ракети влучили в Чорноморський національний університет ім. Петра Могили в Миколаєві.

«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти. У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав», – написав він.

Фото Олександра Сєнкевича