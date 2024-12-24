18-річний Олександр Якущенко наклав на себе руки у прийомній сім'ї в Краснодарському краї

У прийомній сім'ї в Краснодарському краї наклав на себе руки 18-річний Олександр Якущенко, якого вивезли з дитбудинку на Херсонщині. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомило російське видання «Важные истории».

Як встановили журналісти під час розслідування, Олександр Якущенко разом із молодшою сестрою Христиною жив у будинку сімейного типу у селі Токарівка на Херсонщині. Під час окупації частини області керівниця закладу Лідія Шарварла пішла на співпрацю з росіянами. Після деокупації вона поїхала до Росії, забравши із собою дітей, проте згодом від них відмовилась.

Дітей влаштували в прийомні сім'ї у Краснодарському краї. Олександр Якущенко потрапив до родини Наталії та Олександра Лукашенків зі станиці Ахтанізівська. Під їхньою опікою підліток жив лише місяць, тоді йому виповнилося 18 років, тому, за словами Лукашенків, вони відповідальності за нього не несли.

Журналісти пишуть, що хлопець повісився за кілька кілометрів від будинку. Незадовго до смерті Олександр відправив своїм друзям голосове повідомлення в якому сказав, що відчуває себе нікому не потрібним. Інші діти, які жили з Олександром на Херсонщині, підтвердили, що він хотів повернутися в Україну, але нові опікуни забрали у нього паспорт.

У матеріалі також йдеться про те, що рідна сестра загиблого підлітка перебуває під опікою іншої прийомної родини в Темрюкському районі Краснодарського краю.

Нагадаємо, на початку грудня Школа громадського здоров'я Єльського університету опублікувала дослідження у якому йшлося, що щонайменше 42 дітей, яких примусово депортували з України, росіяни вже передали під опіку чи для усиновлення.