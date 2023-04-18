В Енергодарі Запорізької області російські окупанти займаються мародерством навчальних закладів: вони розграбували міські школи та дитячі садочки, повідомив Центр національного спротиву.

Як йдеться в повідомленні, з низки шкіл і дитсадків росіяни вивезли парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу, вважають у ЦНС.

«Така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон, поки мають можливість», – резюмували в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що у квітні окупанти почали примусово вивозити дітей з Енергодара до Криму. Таке вивезення, яке воєнні злочинці називають «евакуацією», триватиме до 20 квітня.