Літак «Мрія» було знищено в преші дні повномасштабної війни

Під час перебування в аеропорту Гостомеля, що під Києвом, російські загарбники встигли вкрасти запчастини з відомого українського літака Ан-225 «Мрія», який був знищений у лютому, заявив полковник, командир 4 бригади швидкого реагування Нацгвардії Артем Ілюхін в інтерв'ю «Суспільному». Ця бригада брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомеля, пише «Громадське».

Він розповів, що «Мрію» було знищено під час боїв, але основного ураження завдали російські підрозділи. «Вона була в декількох місцях – потім уже було видно – спеціально підпалена», – сказав Ілюхін.

За його словами, представники російської льотної школи кілька разів приїжджали з відрядженням до Гостомеля: «[це] свідчить, що основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, були забрані росіянами з літака. З "корінням" видерті плати, проводи тощо», – розповів військовий.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт у Гостомелі згорів найбільший у світі транспортний літак — Ан-225 «Мрія». За підрахунками «Укроборонпрому», його відновлення коштуватиме більш як 3 мільярди доларів.