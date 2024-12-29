Росіянин грав 7 матчів за збірну Росії

Російські ЗМІ повідомляють про те, що Збройні сили України на війні ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу. 43-річного Олексія Бугаєва в 2024 році засудили за розповсюдження наркотиків у великих масштабах. Після вироку він вирішив поїхати воювати в Україну, де його ліквідували українські військовослужбовці.

Колишній гравець збірної Росії Олексій Бугаєв, який зіграв 7 матчів за збірну команду, загинув на одному із гарячих напрямків фронту, повідомило українське видання Tribuna.com з посиланням на пропагандистське медіа Sport24.

У вересні 2024 року Олексій Бугаєв був засуджений до 9,5 років увʼязнення за незаконне розповсюдження наркотиків. 1 листопада 2023 року в Бугаєва вдома знайшли пів кілограма мефедрону. На ексфутболіста відкрили кримінальне впровадження. Йому загрожувало від 15 то 20 років в'язниці. Сам футболіст пояснив подібний вчинок поганим фінансовим становищем. Після вироку його адвокат говорив, що спортсмен планує відправитися на війну проти України.

За даними Вікіпедії, Олексій Бугаєв народився 25 серпня 1981 року в Москві. Він російський футболіст, що грав на позиції захисника. Вихованець московської ФШМ «Торпедо». Учасник чемпіонату Європи з футболу 2004 року в складі збірної Росії. Володар Суперкубка Росії. Загалом в його активі 7 матчів за збірну Росії. Завершивши кар'єру футболіста, Бугайов зайнявся вантажоперевезеннями, а також відкрив пункт збору макулатури. Помер 29 грудня 2024 року як військовослужбовець ВС Росії в Курській області.