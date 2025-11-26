Російська організація бере участь у парамілітарних заходах для дітей у Росії та на ТОТ

Російський Червоний Хрест за роки повномасштабного вторгнення Росії до України значно поглибив свої звʼязки з окупаційною армією та пропагандистською машиною. Попри це організація продовжує отримувати міжнародне фінансування – навіть більше, аніж у довоєнний період, йдеться в опублікованому 25 листопада розслідуванні низки медіаресурсів.

Розслідування провели журналісти німецького видання Paper Trail Media, австрійського Der Standard, естонського Delfi, шведського Expressen, міжнародного проєкту Follow the Money та російського медіа «Медуза». Вони зʼясували, що РЧХ щонайменше з 2023 року працює на ТОТ України за фінансової підтримки Росії.

У внутрішній документації Кремля журналісти виявили інформацію про знущання з військовополонених в одній з колоній на Донеччині. Знущалися з полонених люди, які представлялися співробітниками Російського Червоного Хреста. Згодом розслідувачі виявили, що у 2024 році РЧХ отримав понад 1,2 млрд рублів (понад 13 млн євро) від міжнародних організацій.

Зокрема, йшлося про 6,5 млн євро від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 7 млн євро від Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Порівняно з 2022 роком російська організація отримала удвічі більше. Міжнародні надходження у 2024 році становили понад чверть усього дохідного бюджету РЧХ.

В Єврокомісії, Австрії, Бельгії, Словенії, Чехії та Данії заявили, що їхні відрахування Російському Червоному Хресту не надходили. Скільки грошей платників податків європейських країн надходять до РЧХ, невідомо.

За даними журналістів, Російський Червоний Хрест продовжує поглиблювати звʼязки з російською владою – зокрема, бере участь у роботі мілітаристських «патріотичних» організацій, хоча формально декларує нейтральність. РЧХ повʼязують з «Рухом перших», наглядову раду якого очолює Путін.

Зазначається, що кілька регіональних підрозділів Російського Червоного Хреста стали співорганізаторами російських змагань «Зірниці 2.0» за участі «Юнармії» та «Руху перших» – там діти вчилися збирати зброю та керувати дронами. Також РЧХ направив майже 8% своїх витрат у 2024 році на проєкт «Перша допомога» – змагання для дітей, які відбувалися на території Росії та окупованих регіонах України.

Попри створення наглядового органу щодо звинувачень у порушень РЧХ, у Міжнародному комітеті дійшли висновку, що російський підрозділ буцімто немає за що карати. Фінансування РЧХ продовжується, а його голова Павєл Савчук продовжує перебувати у складі Керівної ради Міжнародної федерації наглядового органу з перевірки звинувачень у бік російського Червоного Хреста.

Федерація вважає дії РЧХ «практичним нейтралітетом», бо парамілітарні конкурси в Росії та окупації нібито «запобігають смерті та допомагають спільнотам справлятися з будь-якими кризами». Крім того, МФЧХ ствержує, що РЧХ не присутній на окупованих територіях України.

Цікаво, що на ТОТ України за останні роки зʼявилися організації «Донецький Червоний Хрест», «Луганський Червоний Хрест» та «Червоний Хрест Запорізької області». За словами співробітника донецького осередку, їхня діяльність здійснюється «за повної підтримки, участі та співробітництва» РЧХ. Запорізька організація взагалі зареєстрована в Росії, а її власники мають російське громадянство.