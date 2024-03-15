Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав лист до Міжнародної федерації Червоного хреста із закликом провести прозоре розслідування діяльності російського ЧХ, який порушує принципи діяльності цієї організації, зокрема, принцип нейтральності. Про це Лубінець повідомив 15 березня у Telegram.

Омбудсман зазначає, що нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент російського Червоного хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської «патріотичної» організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з «українськими нацистами». РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії «Z».

Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на тимчасово окупованих територіях України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії, каже Лубінець. Тож, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації, додає він.

«Як омбудсман України, я вже направив лист до Міжнародної федерації Червоного хреста і червоного півмісяця з тим, щоб такі дії були публічно засуджені, було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного хреста, на час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві», – зазначив Лубінець.

Зп словами Лубінця, у разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.