Російський снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту у Миколаєві

Увечері, 29 вересня, російські війська завдали удару по Миколаєву. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що російський снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Обстріл відбувся близько 18:00. Щонайменше троє людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Спочатку повідомляли про двох загиблих та 12 поранених внаслідок обстрілу. Станом на 19:20 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про трьох загиблих та 12 поранених. Також касетні снаряди пошкодили житлові будинки й електромережі.

За інформацією речника Миколаївської обладміністрації Дмитра Плетенчука, удар завдали з ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С», повідомило «Суспільне».

«У світлий час доби, на початку шостої години вечора, по місту Миколаїв було нанесено ракетний удар з застосуванням ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С» — це модифікована ракета системи «Смерч», — розповів Плетенчук.