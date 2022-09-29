Російський снаряд влучив поблизу зупинки у Миколаєві, троє загиблих
Ще 12 людей отримали травми
Увечері, 29 вересня, російські війська завдали удару по Миколаєву. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що російський снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Обстріл відбувся близько 18:00. Щонайменше троє людей загинули, ще 12 отримали поранення.
Спочатку повідомляли про двох загиблих та 12 поранених внаслідок обстрілу. Станом на 19:20 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про трьох загиблих та 12 поранених. Також касетні снаряди пошкодили житлові будинки й електромережі.
За інформацією речника Миколаївської обладміністрації Дмитра Плетенчука, удар завдали з ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С», повідомило «Суспільне».
«У світлий час доби, на початку шостої години вечора, по місту Миколаїв було нанесено ракетний удар з застосуванням ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С» — це модифікована ракета системи «Смерч», — розповів Плетенчук.