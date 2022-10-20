Один із винищувачів Су-27 випустив ракету поблизу британського літака

Російський Су-27 випустив ракету поблизу неозброєного британського літака-розвідника над Чорним морем. Інцидент у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем стався ще 29 вересня, але міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про нього в четвер, 20 жовтня, під час слухань у британському парламенті. Російська сторона заявила, що інцидент стався через «технічну несправність», повідомляє BBC.

Міністр оборони пояснив, що беззбройний літак Boeing RAF RC-135 Rivet Joint Королівських військово-повітряних сил патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем. У якийсь момент за ним почали слідувати два російські винищувачі Су-27.

Воллес запевнив, що хоча така акція «не була незвичайною», в якийсь момент стався інцидент: один із винищувачів випустив ракету поблизу британського літака. Міністр назвав це «потенційно небезпечною взаємодією», але визнав, що це не виглядало як «навмисна ескалація». Уся «зустріч» тривала близько 90 хвилин.

Після інциденту британська сторона тимчасово призупинила патрулювання над Чорним морем.

Видання зазначає, що у своєму листі до міністра закордонних справ Росії Сергія Шойгу Воллес висловив занепокоєння ситуацією, підкресливши, що британський літак був беззбройним, у міжнародній повітряній зоні, після попереднього повідомлення про маршрут польоту.

Від Шойгу він отримав відповідь від 10 жовтня, що це була «технічна несправність». Також у Москві запевнили, що за цим фактом розпочато розслідування.

Британські патрульні літаки повернулися в Чорне море, але тепер у розвідувальних польотах їх супроводжують винищувачі.