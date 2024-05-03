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Віруючі Української греко-католицької церкви та Православної церкви України в неділю, 5 травня, святкуватимуть Воскресіння Христове. З четверга, 2 травня, в храмах Чернівців відбуватимуться святкові богослужіння. В п’ятницю, перед Великоднем, священники виноситимуть Плащаницю. ZAXID.NET публікує розклади богослужінь в головних церквах Чернівців: Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24) 4 травня. Велика Субота 17:00 – Утреня

19:00-22.00 – освячення пасок 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 04:00 – Пасхальна утреня

05:30 – освячення пасок

06:30 – Божественна літургія

08:30 – урочисте освячення пасок Церква Трьох Святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2) 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 04:30 – Пасхальне богослужіння

05:00-08:00 – освячення пасок (у сквері перед університетом з інтервалом що пів години) Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30) 4 травня: Велика Субота з 17:00 до 20:00 – освячення пасок

з 23:30 до світанку – Святе богослужіння 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00 – Свята Літургія, освячення великодніх кошиків Храм Рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича) 4 травня: Велика Субота з 23:00 до ранку – Свята Літургія 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00 – Свята Великодня Літургія та освячення великодніх кошиків Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28) 4 травня: Велика Субота з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого

12:00-18.00 – освячення великодніх кошиків 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 06:00 – Надгробне, Утреня

07:30 – Свята Літургія

10:00 – Свята Літургія

З 07:30 до 17:00 – освячення великодніх кошиків

17:00 – Вечірня літургія

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