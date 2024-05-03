Розклад святкових богослужінь у храмах Чернівців на Страсний тиждень і Великдень
У церквах міста відбудуться виніс Плащаниці та святкові освячення великодніх кошиків
До теми
Віруючі Української греко-католицької церкви та Православної церкви України в неділю, 5 травня, святкуватимуть Воскресіння Христове. З четверга, 2 травня, в храмах Чернівців відбуватимуться святкові богослужіння. В п’ятницю, перед Великоднем, священники виноситимуть Плащаницю.
ZAXID.NET публікує розклади богослужінь в головних церквах Чернівців:
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
4 травня. Велика Субота
- 17:00 – Утреня
- 19:00-22.00 – освячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 04:00 – Пасхальна утреня
- 05:30 – освячення пасок
- 06:30 – Божественна літургія
- 08:30 – урочисте освячення пасок
Церква Трьох Святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 04:30 – Пасхальне богослужіння
- 05:00-08:00 – освячення пасок (у сквері перед університетом з інтервалом що пів години)
Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30)
4 травня: Велика Субота
- з 17:00 до 20:00 – освячення пасок
- з 23:30 до світанку – Святе богослужіння
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Свята Літургія, освячення великодніх кошиків
Храм Рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича)
4 травня: Велика Субота
- з 23:00 до ранку – Свята Літургія
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Свята Великодня Літургія та освячення великодніх кошиків
Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28)
4 травня: Велика Субота
- з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого
- 12:00-18.00 – освячення великодніх кошиків
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:00 – Надгробне, Утреня
- 07:30 – Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія
- З 07:30 до 17:00 – освячення великодніх кошиків
- 17:00 – Вечірня літургія