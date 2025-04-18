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Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька з 19 до 20 квітня

У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Хмельницькому проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 03:00. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Хмельницького: Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24) 19 квітня Велика Субота 7:00 – сповідь

8:00 – літургія

15:00 – молебень

15:30-19:00 – освячення пасок

23:30 – чин поховання Плащаниці 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – Хресний хід

00:30 – Пасхальна рання

02:00 – літургія

4:30-9:00 – освячення пасок Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А) 19 квітня. Велика Субота. 16:00 – освячення пасок

18:00 – вечірнє богослужіння

20:00 – освячення пасок 20 квітня. Великдень. 04:00 – літургія

06:30 – освячення великодніх кошиків Храм Святої Трійці (Свободи, 15А) 19 квітня. Велика Субота. 15:00-19:00 – освячення пасок

19:00 – поховання Плащаниці 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. 06:00 – літургія

08:00 – освячення пасок Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Вайсера, 15/1) 19 квітня. Велика Субота. 15:00-19:00 – освячення пасок

22:30 – початок сповіді 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. 00:00 – святкове богослужіння

04:00-08:00 – освячення пасхальних кошиків Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1) 19 квітня. Велика Субота. 17:30 – чин занесення Плащаниці

18:00 – пасхальна рання

19:30-22:00 – освячення пасок 20 травня. Великдень. 06:00 – святкова служба

07:30- 10:00 – освячення пасок Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3 а) 19 квітня. Велика Субота. 12:00-20:00 – освячення пасок 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. 00:00 – пасхальне богослужіння

03:30 – літургія

05:00-10:00 – освячення пасок

10:00 – літургія

11:00 – освячення пасок.

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