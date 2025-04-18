Розклад святкових богослужінь у храмах Хмельницького у Велику Суботу і на Великдень
20 квітня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове
У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Хмельницькому проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 03:00.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Хмельницького:
Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)
19 квітня Велика Субота
- 7:00 – сповідь
- 8:00 – літургія
- 15:00 – молебень
- 15:30-19:00 – освячення пасок
- 23:30 – чин поховання Плащаниці
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Хресний хід
- 00:30 – Пасхальна рання
- 02:00 – літургія
- 4:30-9:00 – освячення пасок
Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)
19 квітня. Велика Субота.
- 16:00 – освячення пасок
- 18:00 – вечірнє богослужіння
- 20:00 – освячення пасок
20 квітня. Великдень.
- 04:00 – літургія
- 06:30 – освячення великодніх кошиків
Храм Святої Трійці (Свободи, 15А)
19 квітня. Велика Субота.
- 15:00-19:00 – освячення пасок
- 19:00 – поховання Плащаниці
20 квітня. Світле Христове Воскресіння.
- 06:00 – літургія
- 08:00 – освячення пасок
Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Вайсера, 15/1)
19 квітня. Велика Субота.
- 15:00-19:00 – освячення пасок
- 22:30 – початок сповіді
20 квітня. Світле Христове Воскресіння.
- 00:00 – святкове богослужіння
- 04:00-08:00 – освячення пасхальних кошиків
Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)
19 квітня. Велика Субота.
- 17:30 – чин занесення Плащаниці
- 18:00 – пасхальна рання
- 19:30-22:00 – освячення пасок
20 травня. Великдень.
- 06:00 – святкова служба
- 07:30- 10:00 – освячення пасок
Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3 а)
19 квітня. Велика Субота.
- 12:00-20:00 – освячення пасок
20 квітня. Світле Христове Воскресіння.
- 00:00 – пасхальне богослужіння
- 03:30 – літургія
- 05:00-10:00 – освячення пасок
- 10:00 – літургія
- 11:00 – освячення пасок.