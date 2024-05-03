Розклад святкових богослужінь у храмах Хмельницького у Велику Суботу й на Великдень
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У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Хмельницькому проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 03:00.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Хмельницького:
Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)
4 травня. Велика Субота
- 7:00 – сповідь
- 8:00 – літургія
- 15:00 – молебень
- 15:00-19:00 – освячення пасок
- 23:30 – чин поховання Плащаниці
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Хресний хід
- 00:30 – Пасхальна рання
- 02:00 – літургія
- 4:30-9:00 – освячення пасок
Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – сповідь
- 08:30 – Часи
- 09:00 – літургія
- 16:00 – освячення пасхальний кошиків для дітей
- 18:00 – полуношниця з каноном Великої Суботи
- 18:30 – рання, освячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 04:30 – Часи
- 05:00-08:00 – літургія та освячення пасок
Кафедральний собор Андрія Первозванного (Козацька, 69)
4 травня. Велика Субота
- 09:00 – ранкове богослужіння
- 15:00-18:00 – освячення пасхальний кошиків
- 19:00-23:00 – винесення Плащаниці.
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Пасхальна літургія
- 07:00 – освячення пасхальних кошиків
Храм Святої Трійці (Свободи, 15А)
4 травня. Велика Субота
- 08:30 – сповідь
- 09:00 – літургія
- 15:00-19:00 – освячення пасок
- 19:00 – чин поховання Плащаниці
- 19:30 – Пасхальна рання
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:30 – Пасхальна літургія
- 08:00-10:00 – освячення пасок
Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)
4 травня. Велика Субота
- 16:30 – cвяткове богослужіння
- 18:30 – Великодня служба
- 19:30 – jсвячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Часи
- 06:00 – літургія
- 07:30 – освячення пасок
Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Вайсера, 15/1)
4 травня. Велика Субота
- 8:00 – літургія
- 15:00-19:00 – освячення пасхальних кошиків
- 23:30 – Пасхальне нічне богослужіння
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – освячення пасхальних кошиків
Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3 а)
4 травня. Велика Субота
- 10:00 – вечірня з літургією
- 12:00-20:00 – освячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00-05:00 – Пасхальне богослужіння
- 05:00-10:00 – освячення пасок
- 10:00 – літургія
- з 11:00 – освячення пасок.