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Графіки великодніх богослужінь у храмах Хмельницького 4 і 5 травня

У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Хмельницькому проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 03:00. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Хмельницького: Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24) 4 травня. Велика Субота 7:00 – сповідь

8:00 – літургія

15:00 – молебень

15:00-19:00 – освячення пасок

23:30 – чин поховання Плащаниці 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – Хресний хід

00:30 – Пасхальна рання

02:00 – літургія

4:30-9:00 – освячення пасок Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А) 4 травня. Велика Субота 08:00 – сповідь

08:30 – Часи

09:00 – літургія

16:00 – освячення пасхальний кошиків для дітей

18:00 – полуношниця з каноном Великої Суботи

18:30 – рання, освячення пасок 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 04:30 – Часи

05:00-08:00 – літургія та освячення пасок Кафедральний собор Андрія Первозванного (Козацька, 69) 4 травня. Велика Субота 09:00 – ранкове богослужіння

15:00-18:00 – освячення пасхальний кошиків

19:00-23:00 – винесення Плащаниці. 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00 – Пасхальна літургія

07:00 – освячення пасхальних кошиків Храм Святої Трійці (Свободи, 15А) 4 травня. Велика Субота 08:30 – сповідь

09:00 – літургія

15:00-19:00 – освячення пасок

19:00 – чин поховання Плащаниці

19:30 – Пасхальна рання 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:30 – Пасхальна літургія

08:00-10:00 – освячення пасок Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1) 4 травня. Велика Субота 16:30 – cвяткове богослужіння

18:30 – Великодня служба

19:30 – jсвячення пасок 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00 – Часи

06:00 – літургія

07:30 – освячення пасок Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Вайсера, 15/1) 4 травня. Велика Субота 8:00 – літургія

15:00-19:00 – освячення пасхальних кошиків

23:30 – Пасхальне нічне богослужіння 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00 – освячення пасхальних кошиків Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3 а) 4 травня. Велика Субота 10:00 – вечірня з літургією

12:00-20:00 – освячення пасок 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00-05:00 – Пасхальне богослужіння

05:00-10:00 – освячення пасок

10:00 – літургія

з 11:00 – освячення пасок.

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