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Розклад святкових богослужінь у храмах Рівного з 17 до 20 квітня

У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Рівному проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 05:00. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Рівного: Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6) 17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері 08:00 – часи;

09:00 – літургія св. Василія Великого;

17:00 – рання з читання 12 страсних Євангелій. 18 квітня. Велика п’ятниця 07:30 – великі (царські) часи;

09:00 – вечірня з винесенням плащаниці;

17:00 – Єрусалимська рання. 19 квітня: Велика субота 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

з 11:00 по 23:00 – освячення великодніх кошиків;

21:00 – читання Діянь святих апостолів. 20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень 06:30 – полуношниця;

07:00 – Пасхальна рання;

08:00 – літургія св. Іоана Золотоустого, освячення великодніх кошиків;

11:00 – літургія св. Іоана Золотоустого;

17:00 – велика вечірня. Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39) 17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері 08:00 – літургія св. Василія Великого, сповідь;

17:00 – вечірнє богослужіння з читанням 12 Євангелій; 1 8 квітня. Велика п’ятниця 08:00 — ранкове богослужіння;

15:00 — винесення плащаниці. 19 квітня: Велика субота 07:00 – літургія св. Василія Великого та сповідь;

з 13:00 по 21:00 – освячення пасок. 20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень 23:30 – пасхальне Богослужіння, після якого відбудеться освячення пасок,

з 05:00 по 09:00 – освячення пасок;

16:00 – вечірнє Богослужіння. Церква Св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14) 17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері 09:00 – літургія;

18:00 – рання страстей обрізання Господа Ісуса Христа. 18 квітня. Велика п’ятниця 17:00 – Царські часи (вечірня з виставленням плащаниці). 19 квітня: Велика субота 09:00 – літургія;

17:00 – посвячення пасок. 20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень 06:30 – надгробне;

07:00 – пасхальна рання;

08:00 – літургія святого Йоана Золотоустого, посвячення пасок. Свято-Троїцька церква (вул. Басівкутська, 60) 17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері 17:00 – рання з читанням 12 Євангелій. 18 квітня. Велика п’ятниця 15:00 – вечірня з чином винесення плащаниці. 19 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 07:00 – Єрусалимська рання. Таїнство Сповіді. Часи. Божественна Літургія за чином святителя Василія Великого;

15:00; 17:00; 19:00 – освячення пасхальних кошиків;

23:00 – полуношниця. 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – Пасхальна рання. Пасхальні часи. Божественна Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого (освячення пасхальних кошиків близько 04:30).

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