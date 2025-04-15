Розклад святкових богослужінь у храмах Рівного на Страсний тиждень і Великдень
20 квітня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове
У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Рівному проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 05:00.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Рівного:
Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)
17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері
- 08:00 – часи;
- 09:00 – літургія св. Василія Великого;
- 17:00 – рання з читання 12 страсних Євангелій.
18 квітня. Велика п’ятниця
- 07:30 – великі (царські) часи;
- 09:00 – вечірня з винесенням плащаниці;
- 17:00 – Єрусалимська рання.
19 квітня: Велика субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- з 11:00 по 23:00 – освячення великодніх кошиків;
- 21:00 – читання Діянь святих апостолів.
20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:30 – полуношниця;
- 07:00 – Пасхальна рання;
- 08:00 – літургія св. Іоана Золотоустого, освячення великодніх кошиків;
- 11:00 – літургія св. Іоана Золотоустого;
- 17:00 – велика вечірня.
Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)
17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері
- 08:00 – літургія св. Василія Великого, сповідь;
- 17:00 – вечірнє богослужіння з читанням 12 Євангелій;
18 квітня. Велика п’ятниця
- 08:00 — ранкове богослужіння;
- 15:00 — винесення плащаниці.
19 квітня: Велика субота
- 07:00 – літургія св. Василія Великого та сповідь;
- з 13:00 по 21:00 – освячення пасок.
20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 23:30 – пасхальне Богослужіння, після якого відбудеться освячення пасок,
- з 05:00 по 09:00 – освячення пасок;
- 16:00 – вечірнє Богослужіння.
Церква Св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14)
17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері
- 09:00 – літургія;
- 18:00 – рання страстей обрізання Господа Ісуса Христа.
18 квітня. Велика п’ятниця
- 17:00 – Царські часи (вечірня з виставленням плащаниці).
19 квітня: Велика субота
- 09:00 – літургія;
- 17:00 – посвячення пасок.
20 квітня: Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:30 – надгробне;
- 07:00 – пасхальна рання;
- 08:00 – літургія святого Йоана Золотоустого, посвячення пасок.
Свято-Троїцька церква (вул. Басівкутська, 60)
17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері
- 17:00 – рання з читанням 12 Євангелій.
18 квітня. Велика п’ятниця
- 15:00 – вечірня з чином винесення плащаниці.
19 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
07:00 – Єрусалимська рання. Таїнство Сповіді. Часи. Божественна Літургія за чином святителя Василія Великого;
15:00; 17:00; 19:00 – освячення пасхальних кошиків;
23:00 – полуношниця.
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Пасхальна рання. Пасхальні часи. Божественна Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого (освячення пасхальних кошиків близько 04:30).