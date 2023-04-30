Командири сил РФ практикують карцер для порушників дисципліни

Розвідка Великої Британії заявляє, що в російській армії діють дедалі більш суворі покарання за недотримання дисципліни. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

«Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, утримуючи порушників у «зінданах», імпровізованих камерах, що складаються з ям у землі, закритих металевою решіткою», – йдеться в повідомленні розвідки.

За даними британської розвідки, численні недавні заяви російських військових свідчать про те, що вони були поміщені в «зіндани» за правопорушення, зокрема пияцтво і спробу розірвати контракти.

«У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно легко ставилися до дотримання дисципліни, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося чимало все більш драконівських ініціатив для покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією взяв на себе начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявляв, що через відсутність мотивації і значні втрати у російських військ «моральний дух – поганий, а їхня дисципліна руйнується».