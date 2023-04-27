Російські чиновники хочуть «тихо» мобілізувати у 2023 році на війну з Україною більше 400 тис. росіян. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи ЦРУ.

Окремо від мети завербувати 400 тис. чоловіків для участі у війні цього року, в оновленій інформації ЦРУ йдеться про те, що чиновники міноборони Росії повідомили про план завербувати ще понад 415 тис. контрактників у 2023 році. Ця цифра, ймовірно, є частиною публічно оголошеного Шойгу плану розширення збройних сил до 1,5 млн солдатів. Згідно з планом, солдати-контрактники повинні складати майже половину від загальної кількості особового складу. Здебільшого, поповнювати особовий склад мають за рахунок контрактників із малозабезпечених сімей.

У середині лютого Путін нібито підтримав пропозицію своїх військових «тихо набрати» 400 тис. додаткових військових протягом 2023 року для війни в Україні. У документі, віднесеному до категорії щоденних розвідувальних зведень ЦРУ, зазначено, що інформація ґрунтується на звіті розвідки і була отримана шляхом перехоплення або підслуховування розмов російських військових чиновників.

В одному з документів йдеться про те, що ФСБ поставила під сумнів внутрішні військові оцінки, стверджуючи, що вони не враховують загибель солдатів, які воювали в нерегулярних формуваннях. Наразі планується, що 300 тис. нових мобілізованих будуть резервом, а 115 тис. сформують нові підрозділи або поповнять недоукомплектовані частини. Судячи з поточних оцінок розвідки, російські війська в Україні мають дефіцит у 50 тис. бойових і 40 тис. резервних військовослужбовців.

Потреба у додатковій мобілізації може ще більше відштовхнути громадськість від Путіна, тому в Кремлі вирішили залучити регіональних губернаторів до призовних кампаній і продовження залучення чоловіків з російських в'язниць. Крім того, відзначається, що внутрішні російські спецслужби навіть між собою не повідомляють достовірної інформації про втрати російської сторони.

У документі зазначається, що проти плану виступили деякі російські економічні чиновники, стурбовані потенційним впливом на цивільну робочу силу.