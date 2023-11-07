Підірвати критичні об'єкти окупанти можуть під час відступу

Росіяни на тимчасово окупованій частині Херсонської області розпочали мінувати об’єкти критичної інфраструктури в регіоні. Про це повідомили у вівторок, 7 листопада, у прес-службі Головного управління розвідки.

«На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури», – повідомили у прес-службі ГУР.

За даними розвідки, росіяни встановлюють вибухівку для імовірного відступу під час українського наступу. Окупанти планують знищити об’єкти критичної інфраструктури українців, щоб погіршити ситуацію для місцевих мешканців та не дати можливості ЗСУ користуватися електрикою чи зв’язком.

Нагадаємо, 31 жовтня начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники змусили росіян відступити з деяких позицій на лівобережжі Херсонської області. Як результат, окупанти зменшили артилерійські обстріли правого берега Херсонщини.

Водночас Гуменюк повідомила про зміну командувача угруповання «Днєпр» ЗС РФ – ним став Міхаіл Тєплінскій, який замінив російського генерал-полковника Олєґа Макарєвіча. За словами Наталії Гуменюк, причиною цієї заміни стало невдоволення з боку вищого керівництва російської армії.