Розвідник передав ДСНС прапор з деокупованої Донеччини

Військовий Головного управління розвідки передав ДСНС прапор України, який знайшли на деокупованій території. Його сховали рятувальники перед окупацією міста. Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у пресслужбі ГУР.

Державний прапор ДСНС кілька років тому сховали рятувальники одного з підрозділів перед окупацією міста. Стяг замурували в цегляну стіну, щоб уникнути наруги над ним з боку окупантів.

Український розвідник натрапив на схований прапор під час виконання бойового завдання на деокупованій території Донеччини.

«Я побачив його випадково. Дістав згорток – у ньому був прапор, поруч – пачка цигарок. Забрав одразу – не міг залишити. Це не просто прапор – це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання», – розповів розвідник.

Зазначимо, що розвідники не уточнили, у якому саме місті на Донеччині виявили прапор.

Нагадаємо, 30 квітня скандальний польський політик Ґжегож Браун разом з молодим хлопцем зірвав з будівлі мерії Білої Підляскій синьо-жовтий прапор, який висів там з лютого 2022 року на знак підтримки України.