Рятувальникам передали державний прапор ДСНС з Донеччини, який вони сховали перед окупацією
Прапор знайшов розвідник ГУР під час виконання завдання на деокупованій території
Військовий Головного управління розвідки передав ДСНС прапор України, який знайшли на деокупованій території. Його сховали рятувальники перед окупацією міста. Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у пресслужбі ГУР.
Державний прапор ДСНС кілька років тому сховали рятувальники одного з підрозділів перед окупацією міста. Стяг замурували в цегляну стіну, щоб уникнути наруги над ним з боку окупантів.
Український розвідник натрапив на схований прапор під час виконання бойового завдання на деокупованій території Донеччини.
«Я побачив його випадково. Дістав згорток – у ньому був прапор, поруч – пачка цигарок. Забрав одразу – не міг залишити. Це не просто прапор – це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання», – розповів розвідник.
Зазначимо, що розвідники не уточнили, у якому саме місті на Донеччині виявили прапор.
Нагадаємо, 30 квітня скандальний польський політик Ґжегож Браун разом з молодим хлопцем зірвав з будівлі мерії Білої Підляскій синьо-жовтий прапор, який висів там з лютого 2022 року на знак підтримки України.