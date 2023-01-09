Уряд Румунії планує дозволити людям, які були змушені виїхати з України через російську агресію, протягом 5 днів безкоштовно користуватись автомобільним транспортом та залізницею. Проект відповідного рішення підготувало румунське Міністерство транспорту та інфраструктури повідомляє «Суспільне» з посиланням на румунські ЗМІ.

«Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в'їжджають до Румунії, у 2023 році матимуть безкоштовний проїзд залізничним та автомобільним транспортом протягом 5 календарних днів з моменту в'їзду на територію нашої країни», – йдеться у повідомленні.

У тексті документа зазначається, що біженці зможуть скористатися рейсами від кордонів з Україною або Молдовою до населених пунктів всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими країнами.

Окрім того, Міністерство транспорту та інфраструктури планує виділити 4,159 мільйона леїв для компенсації витрат на громадський залізничний транспорт цих громадян 1-11 березня 2022 року.

Нагадаємо, за даними ООН, повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни.