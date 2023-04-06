Через сильний снігопад Румунія тимчасового припинила пропуск транспорту з України. Зокрема, на КПП «Порубне» через кордон наразі не проїжджають вантажівки. Крім того, на пунктах пропуску «Дяківці-Раковець», «Порубне-Сірет», «Красноїльськ-Вікову де Сус» у напрямках до міст Сірет та Сучава повністю зупинений пропуск будь-якого транспорту. За даними прикордонників, на дорогах у Румунії наразі дуже складна ситуація, разом з тим пункти пропуску зі сторони Буковини працюють у звичному режимі.

Як у четвер, 6 квітня, повідомило чернівецьке медіа-агентство АСС, дорожня поліція Румунії на невизначений термін заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску «Дяківці-Раковець», «Порубне-Сірет», «Красноїльськ-Вікову де Сус» у напрямках до міст Сірет та Сучава. Причина – снігові замети та незадовільний стан доріг на цих ділянках. Прикордонні наряди здійснюють інформування усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України.

Разом з тим, за словами Костянтина Лісника, речника Чернівецького прикордонного загону, пункти пропуску Буковини працюють у звичному режимі. Пропуск громадян та транспортних засобів здійснюють у встановленому порядку. Стан під'їзних шляхів до КПП задовільний, місцями є налипання мокрого снігу, на місці працює снігоприбиральна техніка.