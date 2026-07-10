Інцидент стався ввечері 8 липня

В Івано-Франківську двоє чоловіків зламали двері громадської вбиральні на міському озері. У мерії попросили франківців ідентифікувати порушників та передати їхні прізвища в поліцію.

Як повідомили у КП «Центр розвитку міста та рекреації» у п’ятницю, 10 липня, інцидент стався 8 липня о 20:22. На оприлюдненому записі з камер відеоспостереження видно, як чоловіки силою ламають замки на зачинених дверях туалету, аби потрапити всередину.

«Дебелі молодики ламають двері модульної вбиральні. Сила, яка могла бути використана на благо... Просимо допомогти в ідентифікації осіб!», – зазначили в комунальному підприємстві.

На інцидент відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Посадовець закликав притягнути хуліганів до відповідальності.

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«Ті, хто це зробив, не просто хулігани, це шкідники, які плюють на громаду і на працю людей, що дбають про благоустрій Франківська. Таке варварство не має зійти їм з рук. Їх треба покарати! Кожен, хто руйнує наше місто, має за це відповісти», – написав посадовець у фейсбуці.

Мер закликав усіх, хто знає імена порушників, передати інформацію правоохоронцям. У поліції Івано-Франківської області наразі не повідомляють, чи вдалося встановити зловмисників.