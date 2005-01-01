Ryanair має намір з жовтня запустити польоти за 15-ма маршрутами з Києва і Львова

Ryanair заявив про плани запустити рейси з України восени 2018-го року

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair з другої спроби має намір у жовтні 2018 року розпочати польоти до України і запланувала рейси за 15-ма маршрутами з Києва та Львова. Як повідомив портал Lowcostavia у мобільному додатку Ryanair на деякий час з'явилася можливість пошуку рейсів зі Львова та Києва, пізніше вона зникла.

Як зазначається, в додатку значилися нові напрямки Ryanair з Києва до Барселони, Братислави, Вроцлава, Варшави, Кракова, Познані, Гданська, Вільнюса, Стокгольма і Лондона; зі Львова - до Кракова, Варшави, Дюссельдорфа, Меммінгена і Лондона. Частота рейсів - від двох до чотирьох на тиждень, у продажу квитки з'являться орієнтовно в п'ятницю, 23 березня.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок. Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту «Бориспіль» у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна. Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими. Згодом адміністрація «Борисполя» заявила, що готова відновити перемовини з Ryanair.

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен, а рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Пізніше Ryanair заявив про плани запустити рейси з України восени 2018-го року, а 21 березня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що очікує підписання угоди між Ryanair і міжнародним аеропортом «Бориспіль». Прем'єр зазначив, що аеропорт встановить нову систему тарифів для авіакомпаній. Увечері того ж дня стало відомо, що в п'ятницю, 23 березня, авіакомпанія Ryanair проведе прес-конференцію в аеропорту «Бориспіль». Згідно з повідомленням аеропорту, вона відбудеться у незадіяному зараз терміналі «F».