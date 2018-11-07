Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на олійному заводі на Одещині

Працівникам ДСНС довелося евакуювати персонал підприємства і вивезти з нього контейнери з олією.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:231160

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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на олійному заводі на Одещині
фото ДСНС
У ліквідації пожежі брали участь 134 рятувальники і 24 одиниці техніки.

В ніч на 7 листопала поблизу міста Южне, що на Одещині, сталася пожежа на місцевому олієпереробному підприємстві.

У прес-службі ДСНС розповідають, що в 19:39 рятувальники отримали повідомлення про загоряння поблизу села Нові Біляри на території заводу ТОВ «Дельта Вільмар». У свою чергу місцеве видання «Думская» зазначає, що за попередніми висновками, пожежа виникла через загоряння в компресорній станції.

Вогонь швидко розповсюджувався територією підприємства, загальна площа пожежі склала 1500 кв. м. Працівників заводу та навколишніх будівель евакуювали, із території заводу вивезли контейнери з олією.

За попередніми даними, пожежа виникла через загоряння в компресорній станції.

Силами 24 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 134 осіб особового складу пожежу вдалося локалізувати і не допустити загорання контейнерів з аміаком, проте вогонь повністю зруйнував цех і компресорну станцію. У прес-службі ДСНС уточнили, що станом на 7 годину ранку 7 листопада пожежу ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

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