На Рівненщині горів дизельний тепловоз

Причина загоряння та матеріальні збитки встановлюються

У Костопільському районі Рівненської області загорівся дизельний тепловоз поїзда сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів». Про це повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«1 листопада о 13:25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дизельному потязі сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів», за адресою: Костопільський район станція Моквин. На місце виклику було направлено три чергові відділення рятувальників Головного управління ДСНС області», - йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

Зазначається, що о 13:45 пожежу локалізували, а о 14:30 - повністю ліквідували.

До гасіння залучалися три одиниці спецтехніки та 16 чоловік особового складу рятувальників. Також задіяли пожежний поїзд «Укрзалізниці» зі станції міста Сарни.

Жертв і постраждалих немає. Причина загоряння та матеріальні збитки встановлюються.

Як інформував ZAXID.NET, на початку жовтня у потяга «Івано-Франківськ - Коломия» на ходу загорівся локомотив. Аби загасити пожежу, люди носили воду у відрах зі станції, куди потяг зміг доїхати.