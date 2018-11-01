На Рівненщині горів дизельний тепловоз

Жертв і постраждалих внаслідок інциденту немає

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 18:592690

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На Рівненщині горів дизельний тепловоз
фото ДСНС
Причина загоряння та матеріальні збитки встановлюються

У Костопільському районі Рівненської області загорівся дизельний тепловоз поїзда сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів». Про це повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«1 листопада о 13:25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дизельному потязі сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів», за адресою: Костопільський район станція Моквин. На місце виклику було направлено три чергові відділення рятувальників Головного управління ДСНС області», - йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

Зазначається, що о 13:45 пожежу локалізували, а о 14:30 - повністю ліквідували.

До гасіння залучалися три одиниці спецтехніки та 16 чоловік особового складу рятувальників. Також задіяли пожежний поїзд «Укрзалізниці» зі станції міста Сарни.

Жертв і постраждалих немає. Причина загоряння та матеріальні збитки встановлюються.

Як інформував ZAXID.NET, на початку жовтня у потяга «Івано-Франківськ - Коломия» на ходу загорівся локомотив. Аби загасити пожежу, люди носили воду у відрах зі станції, куди потяг зміг доїхати.

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