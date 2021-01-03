В ДСНС закликали водіїв бути вкрай уважними

У Львові та Львівській області вночі 4 січня на дорогах очікується ожеледиця, а до кінця доби 3 січня і вночі та в першій половині дня 4 січня туман видимістю 200-500м. Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Львівській області з посиланням на дані Львівського регіонального центру з гідрометеорології України.

Рятувальники також закликали громадян, які водять автомобілі, за поганих погодних умов, зокрема ожеледиці та туману, бути вкрай уважними.

«Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Головне управління ДСНС України у Львівській області просить відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, а в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше львівські синоптики дали прогноз погоди на 3-7 січня. Згідно з ним, упродовж цього періоду істотного похолодання та опадів не передбачається, однак 5-7 січня можливі мокрий сніг та подекуди дощ.