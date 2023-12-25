Вранці та ввечері на Львівщині очікується ожеледь

У Львівській області та Львові у понеділок, 25 грудня, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у прес-службі ДСНС Львова повідомили про пориви вітру та ожеледицю у день Різдва.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та по місту Львову 25 грудня пориви вітру 17 – 22 м/с (південно-західного з переходом на західний), вночі та вранці на дорогах ожеледиця», – повідомили у прес-службі ДСНС.

У ДСНС закликали із відповідальністю ставитися до власної безпеки та життя, і в разі небезпеки телефонувати на гарячу лінію до Служби порятунку «101».

«Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі», – додали у Львівській міській раді.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомив, що 25 грудня на Львівщині може потеплішати. Денна температура повітря коливатиметься у межах 7°С – 9°С тепла, буде хмарно з проясненнями та можливий дощ.