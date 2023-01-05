На горі Піп Іван мороз і сильний вітер

У четвер, 5 січня, на вершинах Карпат спостерігається сніговий шторм, що супроводжується морозом та сильним вітром.

«Увага – шорм! Станом на 10:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний 18 м/с, пориви до 24 м/с, температура повітря -6°С», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Аналогічне повідомлення поширив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Туристів закликають зважати на погодні умови та утриматися від сходження на вершити. Адже в таку погоду це небезпечно для життя.