20 та 21 червня на території Львівської області очікується надзвичайно висока пожежна небезпека. Рятувальники попереджають мешканців про 5 клас небезпеки та високу ймовірність виникнення пожеж у екосистемах.

«За таких умов суха трава може зайнятись у лічені секунди навіть від залишеного недопалка. Тож закликаємо громадян бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях, а також під час прибирання присадибних ділянок», – інформують у ДСНС Львівщини.

У Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства закликали мешканців утриматись від розведення багаття та нагадали про заборону на проїзд лісовими дорогами на час високого рівня пожежної небезпеки.