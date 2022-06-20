У Комарно під час руху загорівся автомобіль ВАЗ
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Унаслідок пожежі знищений моторний відсік авто
У Комарно на Львівщині під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Рятувальникам вдалось загасити пожежу, однак вогонь знищив моторний відсік.
Як повідомили в ДСНС Львівської області, інцидент трапився у неділю, 19 червня, в місті Комарно. О 16:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ 2106 на вул. Січових Стрільців
З’ясувалося, що водій автомобіля, під час руху побачив, як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. Ще до прибуття пожежників перехожі намагалися допомогти ліквідувати загорання вогнегасником.
Вогонь знищив моторний відсік автомобіля. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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