Унаслідок пожежі знищений моторний відсік авто

У Комарно на Львівщині під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Рятувальникам вдалось загасити пожежу, однак вогонь знищив моторний відсік.

Як повідомили в ДСНС Львівської області, інцидент трапився у неділю, 19 червня, в місті Комарно. О 16:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ 2106 на вул. Січових Стрільців

З’ясувалося, що водій автомобіля, під час руху побачив, як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. Ще до прибуття пожежників перехожі намагалися допомогти ліквідувати загорання вогнегасником.

Вогонь знищив моторний відсік автомобіля. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.