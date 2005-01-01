Рятувальники попередили про значний рівень небезпеки сходження лавин у Карпатах

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 07:21730

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У Карпатах у вівторок, 23 грудня, очікується значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомила прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, 23 січня у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3-ій рівень)», – йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі попередили про третій рівень лавинної небезпеки у Карпатах

Нагадаємо, увечері 20 січня в горах Івано-Франківської області група туристів з Києва потрапила під лавину, коли спускалися до озера Несамовитого. Їх знесло схилом, проте ніхто з туристів не постраждав.

18 січня на курорті Драгобрат сноубордист встиг втекти від лавини за кілька секунд до її сходження.

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