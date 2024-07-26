Особу та стать потопельника у с. Сасово встановлюють, адже тіло довго перебувало у воді

У четвер, 25 липня, в озері та річці на Закарпатті виявили тіла двох людей. Один із загиблих – 59-річний мешканець Нижнього Селища. Особу іншого потопельника встановлюють.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 26 липня, напередодні о 14:00 з озера у Нижньому Селищі на Хустщині витягнули тіло місцевого мешканця. Через 3 години рятувальникам повідомили про потопельника у річці Тиса в селі Сасово на Берегівщині.

«Для вилучення тіла залучалось чергове відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова», – інформують в ДСНС.

Речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир сказала ZAXID.NET, що наразі особу та стать потопельника встановлюють, адже тіло довго перебувало у воді, перетворившись на скелет.