Водія затисло пошкодженими конструкціями автівки

Ввечері 24 червня у Золочівському районі на Львівщині внаслідок ДТП автомобіль Skoda Fabia перекинувся в кювет. Щоб витягнути водія, якого затисло у пошкодженій автівці, викликали рятувальників.

Дтп трапилася близько 8 вечора поблизу с. Гутище Золочівського району на автодорозі Золочів-Ясенів.

«Водій легкового автомобіля Skoda Fabia, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. На момент прибуття рятувальників автомобіль був перевернутим на дах, всередині був затиснутий деформованими конструкціями автівки водій», – повідомили у ДСНС Львівщини.

За допомогою гідравлічного домкрата рятувальники розтиснули конструкції автомобіля, вивільнили 47-річного потерпілого. Водія із травмами середньої важкості доставили у Золочівську лікарню.