Рятувальники загасили пожежу в квартирі у Львові
Суспільство — Юлія Лавришин, сьогодні, 13:105690
У квартирі на вул. Самійленка, 36 у Львові трапилась пожежа
У п'ятницю, 15 березня, рятувальники загасили пожежу у квартирі у Львові. Про це 16 березня повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.
О 06:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Самійленка, 36 у Львові. Пожежу локалізовано о 06:25 і ліквідовано 0 6:26.
До ліквідації пожежі залучили дев'ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вогнем знищено речі домашнього вжитку. Причина загоряння встановлюється.
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