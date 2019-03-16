Рятувальники загасили пожежу в квартирі у Львові

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 13:105690

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Рятувальники загасили пожежу в квартирі у Львові
фото скріншот з відео ДСНС
У квартирі на вул. Самійленка, 36 у Львові трапилась пожежа

У п'ятницю, 15 березня, рятувальники загасили пожежу у квартирі у Львові. Про це 16 березня повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

О 06:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Самійленка, 36 у Львові. Пожежу локалізовано о 06:25 і ліквідовано 0 6:26.

До ліквідації пожежі залучили дев'ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вогнем знищено речі домашнього вжитку. Причина загоряння встановлюється.

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