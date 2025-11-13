Михеїл Саакашвілі заявив, що його переслідування і доля «пов’язані з війною»

Третій президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених російсько-української війни.

У зверненні українською мовою, опублікованому в фейсбуці 13 листопада, політик повідомив, що напередодні його перевезли з тюремної лікарні, де він лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці, де його отруїли в березні 2022 року.

За словами Михеїла Саакашвілі, нещодавно проти нього порушили нову кримінальну справу через «саботаж на користь іноземної ворожої держави».

«У матеріалах цієї справи містяться ваші заяви (Володимира Зеленського), а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою», – написав грузин і додав, що його переслідування і доля «пов’язані з війною».

Саакашвілі підкреслив, що він громадянин України й голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, в якому працював під керівництвом Володимира Зеленського.

«Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас», – заявив він.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі таємно повернувся в Грузію, де був арештований за звинуваченням в зловживанні службовими повноваженнями. Згідно з усіма вироками, Михеїл Саакашвілі залишиться в ув’язненні до 1 квітня 2034 року.

Попри неодноразові заклики України та Європарламенту передати Саакашвілі за кордон для лікування, Грузія виключила цей варіант.