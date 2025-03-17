57-річний Саакашвілі відбуватиме покарання за чотирма звинуваченнями

У понеділок, 17 березня, міський суд Тбілісі визнав колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі винним у справі про незаконний перетин державного кордону. Його засудили ще до 4,5 років позбавлення волі, повідомило «Ехо Кавказу».

Видання нагадує, що 12 березня 57-річного Саакашвілі засудили до 9 років тюрми у справі про розтрату державних коштів. Суддя заявив, що новий вирок частково додається до справи про розтрату близько 3,2 млн доларів Михеїлом Саакашвілі на власні цілі.

У підсумку третій президент Грузії проведе з ґратами ще 12,5 років – наразі він відбуває шестирічний термін ув’язнення за звинувачуваннями у помилуванні вбивць Сандро Гіргвіліані та побитті депутата Валерія Гелашвілі.

Згідно з останнім вироком, Михеїл Саакашвілі залишиться в ув’язненні до 1 квітня 2034 року.

Незаконний перетин кордону Грузії Михеїлом Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року, а вже 1 жовтня його заарештували грузинські правоохоронці. Проти нього порушили кримінальну справу за ст. 344 КК Грузії (незаконний перетин державного кордону). Саакашвілі в’їхав до Грузії в трейлері, який прибув з українського порту Чорноморськ у грузинський порт Поті.

Обвинувачення у цій справі висунуто ще чотирьом фігурантам – Елгуджі Цомая, Зурабу і Шалві Цоцорі та Георгію Наріманідзе. Цю справу виділено в окреме провадження, їх відпустили під заставу.

Наразі проти Михеїла Саакашвілі триває судовий процес у справі про перевищення повноважень під час розгону мітингів 7 листопада 2007 року. Окрім того, керівна партія «Грузинська мрія» створила в парламенті слідчу комісію для розслідування злочинів, скоєних у період правління партії «Єдиний національний рух», засновником якої є Саакашвілі.