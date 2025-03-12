Стан Михеїла Саакашвілі в ув'язненні у 2023 році

Міський суд Тбілісі виніс вирок колишньому президенту Грузії Михеїлу Саакашвілі у справі про розкрадання державних грошей на власні потреби. Його засудили до 9 років позбавлення волі, повідомило 12 березня «Ехо Кавказу».

За даними видання, Саакашвілі, який вже відбуває шестирічний термін ув’язнення, засудили до 9 років тюрми за статтею про розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. У справі йдеться про близько 3,2 млн доларів, які Михеїл Саакашвілі витратив на власні цілі з коштів Спеціальної служби державної охорони Грузії. Зазначається, що гроші Саакашвілі витратив на одяг, оренду авто, косметичні процедури та навчання сина.

Новий строк ув’язнення обчислюватимуть з моменту затримання Михайла Саакашвілі – це відбулося 1 жовтня 2021 року, коли він таємно повернувся до Грузії. Так, експрезидент зможе вийти на волю не раніше 1 жовтня 2030 року.

Сам Саакашвілі та ексначальник Спецслужби охорони Теймураз Джанашія, якого оштрафували на 300 тис. ларі (понад 100 тис. доларів) за перевищення повноважень, відкидають звинувачення та називають судовий процес проти них політичним.

Зазначимо, нині Михеїл Саакашвілі відбуває тюремний строк у шість років за звинувачуваннями у помилуванні вбивць Сандро Гіргвіліані та побитті депутата Валерія Гелашвілі.

Михеїла Саакашвілі затримали у жовтні 2021 року в Грузії, куди він таємно повернувся, звинувативши його й зловживанні службовими повноваженнями. Тоді в МЗС України прокоментували затримання Саакашвілі, заявивши, що йому надаватимуть відповідну підтримку.

Екс-президент оголосив про голодування, яке тривало до кінця листопада. Колишній президент Грузії припинив голодування після того, як його госпіталізували до військового шпиталю в Грузії, а згодом повернули до ув'язнення. Попри неодноразові заклики України та Європарламенту передати Саакашвілі за кордон для лікування, Грузія виключила цей варіант.

3 липня 2023 року Володимир Зеленський закликав Грузію передати Міхеїла Саакашвілі Україні для лікування, відреагувавши на критичний стан колишнього президента Грузії. Також Володимир Зеленський доручив МЗС відкликати посла Грузії й висловити йому рішучий протест через знущання з Саакашвілі. Того ж місяця МЗС України рекомендувало послу Грузії виїхати у Тбілісі через ситуацію з Саакашвілі. На вимогу Володимира Зеленського посол мав покинути Україну впродовж 48 годин.