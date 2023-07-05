Нещодавно Михеїл Саакашвілі показав, як схуд в ув'язненні

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі підтвердив, що їде з України через дипломатичну ситуацію, пов'язану з відмовою Грузії передати виснаженого громадянина України Михеїла Саакашвілі. Інформацію про те, що він покине країну, Георгій Закашвілі підтвердив у середу, 5 липня, передає Interpressnews.

За словами посла, в МЗС України він зустрівся із заступником міністра, який попросив його покинути Україну протягом 48 годин. Посол має поїхати до Грузії для проведення консультацій щодо ув'язненого Михеїла Саакашвілі.

«Вчора вранці я мав зустріч із заступником міністра закордонних справ України. Він пояснив мені позицію України щодо Саакашвілі й попросив мене залишити країну для проведення консультацій у Грузії протягом 48 годин після цієї зустрічі, на що я, очевидно, погодився, оскільки це було прохання та вимога Президента України», – повідомив Георгій Закарашвілі.

Посол заявив, що пояснив Україні позицію Грузії. Зокрема, Закашвілі підкреслив, що Грузія заперечує неналежне ставлення до колишнього президента Грузії та українського громадянина Михеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Зеленський закликав Грузію передати Міхеїла Саакашвілі Україні для лікування, відреагувавши на критичний стан колишнього президента Грузії. Також Володимир Зеленський доручив МЗС відкликати посла Грузії.