Посла Грузії відкликають з України через ситуацію з Саакашвілі
На вимогу Володимира Зеленського посол покидає країну впродовж 48 годин
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Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі підтвердив, що їде з України через дипломатичну ситуацію, пов'язану з відмовою Грузії передати виснаженого громадянина України Михеїла Саакашвілі. Інформацію про те, що він покине країну, Георгій Закашвілі підтвердив у середу, 5 липня, передає Interpressnews.
За словами посла, в МЗС України він зустрівся із заступником міністра, який попросив його покинути Україну протягом 48 годин. Посол має поїхати до Грузії для проведення консультацій щодо ув'язненого Михеїла Саакашвілі.
«Вчора вранці я мав зустріч із заступником міністра закордонних справ України. Він пояснив мені позицію України щодо Саакашвілі й попросив мене залишити країну для проведення консультацій у Грузії протягом 48 годин після цієї зустрічі, на що я, очевидно, погодився, оскільки це було прохання та вимога Президента України», – повідомив Георгій Закарашвілі.
Посол заявив, що пояснив Україні позицію Грузії. Зокрема, Закашвілі підкреслив, що Грузія заперечує неналежне ставлення до колишнього президента Грузії та українського громадянина Михеїла Саакашвілі.
Нагадаємо, 3 липня Володимир Зеленський закликав Грузію передати Міхеїла Саакашвілі Україні для лікування, відреагувавши на критичний стан колишнього президента Грузії. Також Володимир Зеленський доручив МЗС відкликати посла Грузії.