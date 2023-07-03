Міхеїл Саакашвілі вперше за довгий час показав свій стан

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії передати Україні колишнього президента Грузії та українського громадянина Міхеїла Саакашвілі. Ув'язненого Саакашвілі президент вимагає передати для лікування, йдеться у його заяві в понеділок, 3 липня.

Міхеїл Саакашвілі, якого засудили в Грузії щонайменше на 9 років ув'язнення, перебуває в ув'язненні з жовтня 2022 року. Володимир Зеленський, відреагувавши на нове відео із виснаженим Саакашвілі, заявив, що підконтрольна Росії грузинська влада цілеспрямовано вбиває громадянина України.

«Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку. Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України закликав Грузію передати Міхеїла Саакашвілі для лікування та догляду після його тривалого протестного голодування. Через майже два місяці голодування колишній президент Грузії схуд щонайменше на 50 кг та потребує медичної допомоги. Попри те, що він отримав курс лікування у військовому шпиталі, його стан залишається критичним.

«Закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого 2023 МЗС України звернулося до Грузії та інших країн з вимогою передати Міхеїла Саакашвілі для лікування за кордон. У червні 2023 року президентка Саломе Зурабішвілі висунула пропозицію випустити колишнього президента з в'язниці, надівши йому електронний браслет. Водночас жодних зрушень щодо справи Саакашвілі наразі немає.