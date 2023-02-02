Михеїл Саакашвілі показав наслідки свого перебування у в’язниці

Міністерство закордонних справ висловило протест Грузії через умови, в яких перебуває Міхеіл Саакашвілі, назвало дії грузинської влади психологічним і фізичним насильством та закликало Грузію передати його Україні. Відповідну заяву 2 лютого оприлюднило українське МЗС.

Зазначається, що МЗС висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії.

«Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», – йдеться в заяві.

Дії грузинської влади в МЗС порівняли з «традиціями НКВС СРСР», зазначивши, що до Саакашвілі застосовують психологічне та фізичне насильство, відмовляючи в терміновій медичній допомозі.

Українське МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації публічно стати на захист Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року, після таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі. У листопаді адвокат Валерій Гелбахіані, пославшись на результати експертизи, заявив, що колишнього президента Грузії після арешту отруїли.

1 лютого Михеїл Саакашвілі показав наслідки свого перебування у в’язниці. На відео він виглядає дуже схудлим та знесиленим. Після цього президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві заявив, що влада Грузії «повільно вбиває» Саакашвілі.