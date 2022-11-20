Михеїл Саакашвілі через погіршення стану здоровʼя з травня перебуває в лікарні в Тбілісі

Адвокат Михеїла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що колишнього президента Грузії після арешту отруїли. Адвокат посилається на результати експертизи, які мають оприлюднити за два дні, повідомляє видання «Новости-Грузия».

За словами Валерія Гелбахіані, отруєння могло викликати проблеми зі здоров’ям, які виникли у Михеїла Саакашвілі після арешту.

«Усі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше його хвороби так не розвивались би», – повідомив адвокат.

Він уточнив, що офіційно результати експертизи мають опублікувати за два дні, однак йому відомо, що у висновку є перелік виявлених в організмі Михеїла Саакашвілі отруйних речовин. Матір екс-президента Грузії Гіулі Аласанія додала, що йдеться про підвищений вміст важких металів, зокрема, ртуті, барію, таллію.

Валерій Гелбахіані додав, що необхідно провести додаткові дослідження, аби встановити точний час, коли могли отруїти Саакашвілі – чи це сталося ще у в’язниці, чи у клініці, де він перебуває з травня 2022 року.

Офіційне грузинське керівництво наразі не коментувало заяви адвоката Саакашвілі. Раніше повідомлялося, що його стан здоров’я не викликає занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року, після таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.