Саакашвілі на суді показав свій фізичний стан і звернувся до України

Ув’язнений колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі у середу, 1 лютого, дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я, повідомляє «Грузія online».

Під час підключився до засідання Тбіліського міського суду політик, який є громадянином України, українською мовою він зачитав своє звернення до України, заявивши, що впевнений у перемозі.

«Але якщо не доживу, моє серце має бути поховано в Києві», – заявив Саакашвілі, якого цитує проект «Ехо Кавказу».

Він також заявив, що в ув’язненні зазнав тортур і був отруєний.

Потім екс-президент підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри».

«... Єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився», – сказав екс-президент Грузії.

Після цього включення було перервано, і суд продовжив слухати свідків захисту.

Скріншоти з прямої трансляції опубліковані на Facebook-сторінці Саакашвілі. Вони підписані: «Михеїл Саакашвілі приєднався до засідання суду дистанційно».

Під час прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві 1 лютого Володимир Зеленський звернув увагу на стан здоров’я Саакашвілі.

«Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії (...). Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета – його вбити», – заявив Зеленський, пише «Укрінформ».

Напередодні прес-секретар Саакашвілі заявив, що його перевели в реанімацію, але директорка клініки Ніно Надірадзе інформацію не підтвердила. Мати Саакашвілі розповіла, що вночі політик знепритомнів і в нього була висока температура. Кілька днів тому у нього діагностували коронавірус. Тоді в клініці заявили, що необхідності переведення Саакашвілі в реанімацію немає і «захворювання проходить у легкій формі».

Нагадаємо, що колишній президент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.