Михеїл Саакашвілі через погіршення стану здоровʼя з травня перебуває в лікарні в Тбілісі

У зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Про це йдеться у медичному висновку американського лікаря Девіда Сміта, який є у розпорядженні «Української правди».

Девід Сміт є фахівцем з клінічної токсикології та медицини залежності, якого залучили для надання експертного висновку щодо стану здоров'я Михеїла Саакашвілі, результатів токсикологічних досліджень біологічних зразків, отриманих від нього і надання йому медичної допомоги.

Щодо результатів аналізів Саакашвілі вказується, що «тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш'яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs».

Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування. Проведений токсикологічний аналіз показав, що це є «результатом отруєння важкими металами». Крім того, Сміт зазначає, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

«Моя експертна думка полягає в тому, що одночасний прийом декількох препаратів без належних показань, як це є в матеріалах справи Саакашвілі, несе в собі серйозний ризик розвитку небезпечних побічних ефектів і залежності. Я також зазначаю, що Фенібут, призначений Саакашвілі, є препаратом, який може викликати тривалий період абстиненції», – ідеться у висновку Сміта.

Лікар також додає, що застосування вищезазначеної схеми лікування є зловживанням наркотичними засобами, що призводить до підвищеного ризику захворюваності та смертності.

Згідно з висновком, неналежне лікування Саакашвілі призвело до «дисфункції мозку». Тому, на думку Сміта, пацієнт потребує термінового «переведення до відповідного медичного закладу поза межами Грузії для обстеження та негайного проведення детоксикації».

Раніше неурядовий центр грузинський «Емпатія» опублікував висновки судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. За результатами цієї експертизи, політику не можна залишатися за ґратами.