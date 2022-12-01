Михеїл Саакашвілі через погіршення стану здоровʼя з травня перебуває в лікарні в Тбілісі

Неурядовий центр грузинський «Емпатія» опублікував висновки судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. За результатами цієї експертизи, політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії з висновками експертизи не погоджується.

Як повідомило «Ехо Кавказу» з посиланням на неурядовий центр «Емпатія», що експертизу з 1 червня по 28 листопада проводили 10 грузинських та шість іноземних фахівців.

У її результатах вказано, що у Михеїла Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 – «несумісні з ув’язненням», а до арешту він був майже здоровим. Серед виявлених діагнозів – нейропсихологічні, гастроентеорологічні, порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, підвищену температуру з незрозумілих причин, швидку втрату ваги, болі у м’язах. Експерти зазначають, що може йтися про інфекційні процеси чи інтоксикацію, тому що експертиза волосся показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.

На думку експертів, Михеїла Саакашвілі не можна залишати у тюрмі чи у клініці, де він перебуває з травня, оскільки там неможливо провести повну токсикологічну експертизу, та закликають відправити його на лікування до мультипрофільної лікарні у США або ЄС.

Лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що висновкам експертизи не можна довіряти, оскільки центр «Емпатія» пов’язаний із «Єдиним національним рухом». Він зазначив, що необхідно додатково перевірити, чи конкретна хвороба може бути підставою для звільнення Саакашвілі від ув’язнення.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року, після таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі. У листопаді адвокат Валерій Гелбахіані, пославшись на результати експертизи, заявив, що колишнього президента Грузії після арешту отруїли.