55-річний Михеїл Саакашвілі перебуває у лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність і він весь час відчуває нестерпний біль. Про це він розповів у коментарі виданню Sky News.

Журналісти Sky News не змогли потрапити до лікарні, куди Михеїла Саакашвілі перевели з в’язниці, але політик зміг передати виданню письмові відповіді на питання через свого адвоката.

«Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз я важу 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність», – написав він у відповідь на питання, наскільки він близький до смерті

Адвокат екс-президента Грузії Шалва Хачапурідзе повідомив Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

«Це жахлива картина. Він виглядає як в'язень концтабору в нацистській Німеччині», – зазначив адвокат.

Синдром поліорганної недостатності – це розвиток недостатності двох і більше органів чи систем органів. Характеризується тривалою госпіталізацією та високою смертністю пацієнтів.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року, після таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі. У листопаді адвокат Валерій Гелбахіані, пославшись на результати експертизи, заявив, що колишнього президента Грузії після арешту отруїли.

1 лютого Михеїл Саакашвілі показав наслідки свого перебування у в’язниці. На відео він виглядає дуже схудлим та знесиленим. Після цього президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві заявив, що влада Грузії «повільно вбиває» Саакашвілі, а МЗС закликало передати його Україні.

6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів про дострокове звільнення Міхеїла Саакашвілі за станом здоров’я.