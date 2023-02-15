Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року

Депутати Європарламенту висловили стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

Беручи до уваги повідомлення про різку втрату ваги Саакашвілі та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув'язнення, депутати Європарламенту закликали грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне медичне лікування за кордоном.

Вони закликали президентку Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом і помилувати його. Євродепутати нагадали грузинській владі, що вона несе відповідальність за забезпечення здоров'я і благополуччя Саакашвілі, надання йому належного медичного лікування та за дотримання його фундаментальних прав.

Крім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі у триваючому утриманні Саакашвілі під вартою «в рамках особистої вендети».

Тому парламент повторно закликав Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у погіршенні політичного процесу в Грузії.

Євродепутати підкреслили, що прогрес Грузії в проведенні європейських реформ повинен бути знову поставлений на центральне місце в політиці. Вони також вважають, що те, як в країні поводяться з Саакашвілі, є лакмусовим папірцем відданості грузинського уряду європейським цінностям і задекларованим європейським прагненням, включаючи статус кандидата на вступ до ЄС, який Грузія досі не отримала.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з жовтня 2021 року, після таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі. У листопаді адвокат Валерій Гелбахіані, пославшись на результати експертизи, заявив, що колишнього президента Грузії після арешту отруїли.

1 лютого Михеїл Саакашвілі показав наслідки свого перебування у в’язниці. На відео він виглядає дуже схудлим та знесиленим. Після цього президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві заявив, що влада Грузії «повільно вбиває» Саакашвілі.