Уряд Грузії вимагає від України видати двох чиновників часів президентства Михеїла Саакашвілі. Йдеться про Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе, які зараз перебувають на території України. Відповідну заяву опублікували на сайті уряду Грузії у понеділок, 11 березня.

В уряді Грузії зазначили, що тривали час «утримувалися від висловлювань», адже Україна перебуває у стані війни та захищається від російської військової агресії. Однак після візиту Зураба Адеїшвілі у складі української делегації до Брюсселя та Берліна грузинські політики «змушені чітко висловити свою позицію».

«Викликає жаль і глибоку тривогу низка рішень української влади, які відверто суперечать традиційній дружбі, що склалася між двома країнами та народами», – йдеться у заяві.

Зураб Адеїшвілі обіймав у Грузії посаду міністра юстиції з 2008 до 2012 року. Проти нього у Грузії висунуто низку обвинувачень. Зокрема, йому інкримінують незаконну конфіскацію винного заводу «Іберія», захоплення телекомпанії «Імеді», викрадення грузинського політика Коби Давіташвілі, катування вʼязнів. Також Адеїшвілі звинувачують у банкрутстві банку «Карту».

Гіоргі Лорткіпанідзе за президентства Сааакашвілі обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ. Його звинувачують, зокрема, в допомозі Михеїлу Саакашвілі незаконно перетнути кордон.

«Зазначені особи керували авторитарним режимом попереднього уряду Грузії, який забрав життя, здоров’я та добробут багатьох людей… Попри те, що прокуратура Грузії неодноразово зверталася до української сторони з проханням передати цих осіб, українська влада не виявила необхідної поваги до Грузії», – йдеться у повідомленні.

У заяві сказано, що уряд Грузії сподівається, що українська влада «перегляне рішення, які прямо суперечать дружбі між Грузією та Україною».

«Перш за все, для врегулювання відносин важливо і необхідно, щоб влада України передала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в українській владі», – заявили в уряді Грузії.

За даними сайту новин «Слово і діло», Гіоргі Лорткіпанідзе наразі обіймає посаду заступника голови Служби контррозвідки України, а Зураб Адеїшвілі – радника Генпрокурора України.

Нагадаємо, Михеїла Саакашвілі затримали у жовтні 2021 року в Грузії, куди він таємно повернувся, звинувативши його й зловживанні службовими повноваженнями.

Попри неодноразові заклики України та Європарламенту передати Саакашвілі за кордон для лікування, Грузія виключила цей варіант.

У липні 2023 року МЗС України рекомендувало послу Грузії виїхати у Тбілісі через ситуацію з Саакашвілі. На вимогу Володимира Зеленського посол мав покинути Україну впродовж 48 годин.