Міський голова Львова Андрій Садовий на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувався у Києві, 29 липня, закликав президента України Володимира Зеленського прийняти державну програму для допомоги дітям із cпінальною м’язовою атрофією (СМА). У своїй промові мер окремо наголосив на потребі врятувати однорічну львів'янку Вікторію Полюгу.

«Якщо вчасно не зробити укол, вартістю 65 млн грн, то дівчинка поступово втрачатиме здатність рухатись і дихати. Таких дітей в Україні 250. Малий, середній бізнес, міська рада, люди культури, школярі, студенти — всі намагаються допомогти. Але я нагадаю, що у розвинених країнах цим питанням на 100% опікується держава», – сказав Садовий.

Раніше міський голова Львова вже наголошував на потребі прийняти таку державну програму, а також закликав львів'ян не бути байдужими та допомогти врятувати життя дівчинки Вікторії з рідкісною хворобою. Сам Садовий долучився до благодійної акції «Мільйон троянд для Вікторії».

Нагадаємо, однорічній львів’янці Вікторії Полюзі взимку цього року діагностували СМА. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – 2,3 млн доларів. Укол Zolgensma-Золгенсма, який виготовляють у Швейцарії, вводиться лише один раз і хвороба не прогресує. Його треба ввести дитині у віці до 2 років.

Також до 8 серпня небайдужі можуть допомогти Вікторії і взяти участь в аукціоні зустрічей. Кожен може запропонувати свою кандидатуру для участі в аукціоні, опісля відбудуться торги, зібрані кошти передадуть батькам дівчинки.