САП і НАБУ дозволили сину Авакова зустріти Новий рік у Італії

Олександр Аваков зустріне Новий рік не в Україні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) дала дозвіл Олександру Авакову зустріти Новий рік за межами України. Новий рік син глави МВС хоче провести в Італії, інформують «Українські новини».

Як повідомляється, Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

Як інформував ZAXID.NET, 7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет. Авакова-молодшого, колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків для Нацгварії Володимира Литвина підозроюють у розтраті понад 14 млн грн.

1 листопада суд обрав усім підозрюваним у справі запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, суд поклав на сина міністра низку зобов’язань, зокрема, не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду закордон, утримуватися від контактів зі свідками.

26 грудня Солом'янський суд Києва постановив зняти з сина голови МВС Арсена Авакова Олександра електронний браслет і повернув йому закордонний паспорт.

29 грудня стало відомо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, яку він проведе не в Україні, а в Італії.